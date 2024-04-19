Два современных отеля откроют в Петрозаводске до конца года

До конца этого года в центре Петрозаводска откроют два новых современных отеля. Об этом рассказал в своем Telegram-канале министр экономического развития республики Олег Ермолаев.

Он 18 апреля прибыл в Петербург, где сегодня проходит совещание по туризму. Вопрос обсуждают чиновники из регионов Северо-Запада России.

Ермолаев подчеркнул, что туризм приносит в бюджет Карелии деньги и укрепляет ее имидж. Он также рассказал, что структура ВЭБа – компания «ПроГород» - разработает мастер-план одного из муниципальных образований Карелии.

Также Ермолаев сообщил, что в регионе завершается разработка концепции развития Онежских петроглифов. Деньги на создание вокруг них туристической инфраструктуры предусмотрены федеральной программой. // фото: «Петрозаводск говорит»