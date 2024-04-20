20 апреля 2024, 09:15
Крупные районы Петрозаводска остались без электричества
Энергетики восстанавливали подачу электроснабжения на Кукковку и Голиковку
Поздним вечером 19 апреля в Петрозаводске произошло отключение электричества в районах Кукковка и Голиковка. Об этом сообщает ЕДДС.
По данным Единой дежурно-диспетчерской службы, причиной отключения стало повреждение на сетях. В течение пары часов энергетики смогли вернуть ресурс в дома горожан.
Также света не было вчера вечером в районах Зимник и Бараний Берег. Там также возникли сложности на сетях. // Фото: unsplash.com / Diz Play