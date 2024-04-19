Стоимость квадратного метра на вторичке взлетела в Петрозаводске

За год стоимость квадратного метра на вторичном рынке жилья в столице Карелии взлетела на 23%. Петрозаводск занял второе место среди городов с населением свыше 100 тысяч человек на Северо-Западе. Лидерство у Ухты с ростом в 26%.

В других крупных городах СЗФО рост цен оказался меньше 20%. По информации РБК, Петрозаводск обошел Калининград и вошел в число самых дорогих городов Северо-Запада по стоимости вторичного жилья. В городе квадратный метр на рынке вторичного жилья оценивают в среднем в 118 тысяч рублей, в Петербурге и в Ленобласти для сравнения - 215 и 129 тысяч рублей за кв. м соответственно.

Цены квадратного метра в новостройках Петрозаводска выросли за год на 9%.

Эксперты отмечают, что цены на жилье начали снижаться. // фото «Петрозаводск говорит»