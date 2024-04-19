Диетолог назвала полезный маринад для шашлыка

Близится сезон выходов на природу и шашлыков. В чем лучше всего мариновать мясо, назвала диетолог Елена Соломатина.

Она рекомендует использовать натуральные ингредиенты: лук, кислые фрукты, ягоды (клюква, брусника), кислый томатный соус, сообщает News.ru.

Кислота помогает желудочному соку легче переварить мясо, считает специалист. Можно мариновать мясо в газированной воде, ананасе. Шашлык из рыбы мариновать в кислоте наоборот не нужно, так как мясо и без того мягкое. Диетолог предложила использовать луковый маринад. // фото freepik.com/ racool studio