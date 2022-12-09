Крупная партия нелегальной водки вовремя попалась налоговикам Карелии

В петрозаводский межрайонный отдел милиции по борьбе с правонарушениями в сфере потребительского рынка ровно 20 лет назад поступил звонок из налоговой инспекции. Оттуда сообщили, что на один из складов пришла крупная партия водки, которую они отказываются принимать, поскольку ее сопровождают подозрительные документы. Лишь после того, как сотрудники милиции прибыли на склад, они поняли, что речь идет об очень крупной партии водки. По документам – 52440 бутылок.

Вагоны с водкой пришли из Северной Осетии. Сотрудники железнодорожного отдела милиции усомнились в подлинности продукции. И чтобы не поднимать лишнего шума, сообщили в налоговую. А те уже, в свою очередь, вызвали экологическую милицию.

«Уже наметанным глазом наши сотрудники безошибочно определили, что эти марки поддельные», - заявил Леонид Попко, начальник межрайонного ОИАЗ при МВД РК.

Бутлегеры особо не трудились над подделкой. Сотрудники милиции сказали, что им доводилось встречать фальшивки гораздо более высокого качества.

«Хотя продукция выглядит достаточно респектабельно на внешний вид. Содержимое – еще окончательного заключения нет, потому что это достаточно трудоемкая экспертиза. Но по маркам уже известно точно, что они поддельные. Не удосужились даже правильно наклеить марку, она вверх ногами»,

- сообщил Леонид Попко.

Получатель этой партии водки был известен сразу. Ему очень сильно не повезло, потому что он сделал предоплату. «Сумма по тем документам, которые есть, ориентировочная цена 22 рубля. Невероятно низкая цена, хотя понятно, что она не должна столько стоить. С учетом акцизов где-то в районе 35 рублей она должна в опте у нас продаваться. Тогда как заводская цена нашего «Петровского» - больше 40 рублей. Конкуренцию солидную должна была составить эта партия».

В 1997 году в Карелии была учреждена именная стипендия для литературно одаренных студентов. В 2002 году стипендию вручали уже в пятый раз. Ее удостоились две студентки петрозаводских вузов.

Министерство культуры и Союз писателей Карелии решили, что не стоит обижать ни один из вузов. Именные стипендии в размере 8200 рублей получили студентка педагогического университета Ольга Индюкова и аспирантка ПетрГУ Марина Никулина. Девушки писатели стихи и прозу. Их тексты были напечатаны в некоторых карельских изданиях.

Возможность напечатать свое произведение в скором времени появится и у других одаренных студентов Петрозаводска, обещал председатель Союза писателей Карелии Марат Тарасов: «Сейчас готовится к печати антология университетской поэзии, которую ПетрГУ будет издавать в двух вариантах. В очень красивом – подарочном, и в обычном. И в эту антологию входит около 80 авторов. И большинство этих авторов – студенты».

Кроме стипендии девушки получили в подарок цветы. Пуансеттию еще называют Рождественской звездой. Возможно, их подарили молодым писательницам в качестве символа восхождения будущих звезд на литературном небосводе Карелии.

Таким было 9 декабря ровно 20 лет назад. Отматывайте ленту памяти, вытащите из закромов разума — а что вы делали в этот день в 2002 году? Больше новостей из жизни Карелии 20-летней давности.