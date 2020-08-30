Круизы по рекам и озерам приобрели бешеную популярность в 2020 году

В России резко вырос спрос на путешествия по рекам и озерам. Как сообщают «Известия», прошлогодние значения по продажам уже превышены – несмотря на то, что пандемия коронавируса сдвинула начало летней навигации практически на два месяца.

Согласно предварительным итогам, каюты на речных лайнерах в июле и августе были заполнены на 100%. Директор круизного центра «Инфофлот» Андрей Михайловский оценил августовский прирост продаж в 30%.

Впечатляющие показатели в этом году во многом объясняются и тем, что круизы стали доступнее, средний чек снизился. А с акцией по возвращению кэшбэка водные путешествия стали еще выгоднее. Спросу способствовали и закрытые границы, и интерес к новым впечатлениям. Эксперты отмечают, что раньше на речные круизы в основном ориентировались туристы в возрасте за 60 с доходами выше среднего. Сейчас клиент молодеет.

Несмотря на это, общий размер флота сократился, поэтому нельзя говорить о приросте ни по численности туристов, ни по денежной массе. По итогам года снижение доходов в сегменте речных круизов составит более 50%.

Фото: ТАСС