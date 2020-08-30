Заонежье хотят заполнить форелевыми хозяйствами

В Заонежье хотят кратно увеличить объемы производства форели. Об этом сообщает интернет-журнал «Черника». Сразу несколько предложений по формированию границ рыбоводных участков на Онежском озере предлагает рассмотреть Министерство сельского и рыбного хозяйства Республики Карелия. Как полагают журналисты, это может нанести серьезный вред экологии.

Садки хотят разместить в Повенецком заливе возле устья реки Тунат (Шуньгское сельское поселение), в Уницкой губе возле Сокольих островов (Великогубское поселение и Кедрозерское поселение), а также в Повенецком заливе возле деревни Толвуя. Минимальный суммарный объем рыбы, который будет производиться на этих участках акватории, составляет, согласно информации республиканского Минсельхозрыбхоза, 4 608 тонн в год. При этом, пишет Черника, в целом для карельской части Онежского озера оптимальный объём выращивания товарной форели составляет 9-9,5 тысяч тонн в год.

– Получается, что, по замыслу наших страдающих гигантоманией чиновников, только в двух заливах можно выращивать почти половину от всего возможного объёма – 4,6 тонны из 9,5?

– задаются вопросом журналисты.

Как сообщает «Черника», по данным исследований, проведенных в заливах в 2005, 2006 и 2008 годах, оптимальная проектная мощность хозяйств в Уницкой губе составляет 600 тонн в год. Форелеводы хотят выращивать гораздо больше.

– И это при том, что сегодня никто не скажет, каков объём выращивания в уже имеющихся хозяйствах в Уницкой губе, – отмечает СМИ.

По мнению авторов материала, планы форелеводов и чиновников могут привести к «бунту» на Заонежском полуострове.

– Северная часть Онежского озера с промышленными узлами и значительной частью населения (Петрозаводск, Кондопога, Медвежьегорск) и без того даёт весомую часть загрязнений водной экосистеме. Жители Заонежья вряд ли готовы пожертвовать своим экологическим благополучием ради прибылей пришлых бизнесменов, – считает «Черника».