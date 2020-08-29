Медикам продолжат доплачивать за работу с коронавирусными больными

Сегодня на сайте правительства России появилось сообщение о том, что утверждено новое выделение средств на доплаты медицинским и социальным работникам за борьбу с коронавирусом.

Из федерального бюджета вновь выделены средства на стимулирующие выплаты. Кроме того, правительство утвердило выделение субсидий бюджетам регионов на осуществление выплат семьям с детьми в возрасте от трех до семи лет.

27 августа премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что планируется выделить почти 22 миллиарда рублей для выплат медикам, которые помогают бороться с распространением вируса. На поддержку соцработников будет дополнительно направлено более 1,8 миллиарда рублей, уточнил он.

Как сообщал Минздрав, работающие с инфицированными в стационарах врачи получают по 80 тысяч рублей в месяц, фельдшеры и медсестры — по 50 тысяч рублей, младший медперсонал — по 25 тысяч рублей в месяц.