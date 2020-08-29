За свои недоработки карельские чиновники расплатятся нашими деньгами

Как известно, в этом году Путин пообещал всем младшим школьникам горячее питание за счет федерального бюджета. Федеральный бюджет выделил на эти цели огромную сумму – 22 миллиарда рублей. Но с условием: их получат только те школы, которые привели свои пищеблоки в нормативное состояние, устраивающее Роспотребнадзор.

В Карелии, как водится, не успели подготовиться к исполнению обещания Путина. На сентябрь подтверждено федеральное финансирование на 19 тысяч учащихся, а всего по году Карелия получит на это 90 миллионов рублей.

Между тем, еще 11 тысяч младших школьников в республике пойдут в школы, где столовые и кухни в нормальное состояние так и не приведены. Федеральный бюджет на них денег не даст, а кормить детей надо. Поэтому финансироваться горячее питание для них будет из бюджета республики. Подробнее – в нашем материале.