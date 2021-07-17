Кратковременные дожди пройдут в воскресенье в ряде районов Карелии

В Карелии 18 июля, в воскресенье, будет облачно, но с прояснениями. Во многих районах республики днем ожидаются кратковременные дожди. Но в Петрозаводске их не будет, сообщили в региональном Гидрометцентре.

В Петрозаводске, как уже было сказано, дождя можно не ждать. Температура днем +27, +29, ночью +14, +16. Атмосферное давление будет падать.

В Карелии температура воздуха ночью +13, +18, днем +24, +29. Ветер будет юго-западным и юго-восточным, умеренным, днем возможны грозы.

Гидрометцентр России сообщает, что в Калевале днем +24, ночью + 10, +12;

В Кондопоге днем +30, ночью + 15, +16;

В Медвежьегорске днем +29, ночью +14;

В Олонце днем +30, ночью +11, +14;

В Пудоже днем +30, ночью + 12, +15;

В Сегеже днем +28, ночью +12, +14;

В Сортавале днем +29, ночью +13, +16;

В Суоярви днем +29, ночью +12, +13. // Фото: mordovmedia