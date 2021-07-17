17 июля 2021, 09:00
Сегодня в Карелии тепло - до плюс 28 градусов
Дождь не ожидается ни в Петрозаводске, ни в районах
Сегодня в Петрозаводске переменная облачность, без осадков, сообщает региональный Гидрометцентр. Ветер северо-западный, западный умеренный. Температура воздуха +25, +27. Ранее петрозаводчанам пообещали скорую прохладу.
В Карелии переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный, западный умеренный. Температура воздуха днем +23, +28.
По сообщению Гидрометцентра России, в Калевале днем +24;
В Кондопоге днем +27;
В Медвежьегорске днем +27;
В Олонце днем +26;
В Пудоже днем +27;
В Сегеже днем +26;
В Сортавале днем +28;
В Суоярви днем +27.