17 июля 2021, 09:00
Погода

Сегодня в Карелии тепло - до плюс 28 градусов

Дождь не ожидается ни в Петрозаводске, ни в районах

Сегодня в Петрозаводске переменная облачность, без осадков, сообщает региональный Гидрометцентр. Ветер северо-западный, западный умеренный. Температура воздуха +25, +27.  Ранее петрозаводчанам пообещали скорую прохладу.

В Карелии переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный, западный умеренный. Температура воздуха днем +23, +28.

По сообщению Гидрометцентра России, в Калевале днем +24;

В Кондопоге днем +27;

В Медвежьегорске днем +27;

В Олонце днем +26;

В Пудоже днем +27;

В Сегеже днем +26;

В Сортавале днем +28;

В Суоярви днем +27.

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