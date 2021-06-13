Кратковременные дожди ожидаются в понедельник в Карелии

Завтра, 14 июня, в Петрозаводске ожидается облачная с прояснениями погода. Кратковременные дожди. Ветер западный умеренный. Температура воздуха ночью +11, +13°С, днем +20, +22°С. Атмосферное давление будет расти, сообщает Гидрометцентр РК.

В целом по Карелии ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью в большинстве районов, днем местами кратковременные дожди. Ветер западный, северо-западный умеренный. Температура воздуха ночью +8, +13°С, по северу местами до +4°С, днем +18, +23°С.

По данным портала gismeteo.ru, в Костомукше до +17, переменная облачность, небольшой дождь.

В Сегеже до +20, переменная облачность, без осадков.

В Сортавале до +19, ясно.

Геомагнитная обстановка в норме. Фото gadanie-da.ru