13 июня 2021, 17:35
Кратковременные дожди ожидаются в понедельник в Карелии
Воздух в республике 14 июня прогреется до плюс 23
Завтра, 14 июня, в Петрозаводске ожидается облачная с прояснениями погода. Кратковременные дожди. Ветер западный умеренный. Температура воздуха ночью +11, +13°С, днем +20, +22°С. Атмосферное давление будет расти, сообщает Гидрометцентр РК.
В целом по Карелии ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью в большинстве районов, днем местами кратковременные дожди. Ветер западный, северо-западный умеренный. Температура воздуха ночью +8, +13°С, по северу местами до +4°С, днем +18, +23°С.
По данным портала gismeteo.ru, в Костомукше до +17, переменная облачность, небольшой дождь.
В Сегеже до +20, переменная облачность, без осадков.
В Сортавале до +19, ясно.
Геомагнитная обстановка в норме. Фото gadanie-da.ru