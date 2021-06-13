В воскресенье воздух в Карелии прогреется до плюс 25

Сегодня, 13 июня, в Петрозаводске ожидается облачная с прояснениями погода. Кратковременные дожди, гроза. Ветер юго-восточный умеренный. Температура воздуха +21, +23°С. Атмосферное давление будет слабо расти, сообщает Гидрометцентр РК.

В целом по Карелии ожидается облачная с прояснениями погода. В большинстве районов кратковременные дожди, местами ливни, грозы. Ветер юго-восточный умеренный. Температура воздуха +20, +25°С.

По данным портала gismeteo.ru, в Костомукше до +19, переменная облачность, дождь с грозой.

В Сегеже до +21, переменная облачность, небольшой дождь с грозой.

В Сортавале до +16, переменная облачность, небольшой дождь.

Геомагнитная обстановка в норме. Фото novostipmr.com