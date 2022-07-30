Кратковременные дожди обещают в Карелии в воскресенье

Завтра, 31 июля, в Петрозаводске ожидается облачная с прояснениями погода. Кратковременный дождь. Ветер юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью +9, +11°С, днем +17, +19°С. Атмосферное давление будет слабо расти, сообщает Гидрометцентр РК.

В целом по Карелии ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью местами, днем в большинстве районов кратковременные дожди. Ветер юго-западный, на севере северный, северо-восточный умеренный. Температура воздуха ночью +8, +13°С, днем +16,+21°С, по северным районам +12,+17°С.

По данным портала gismeteo.ru, в Костомукше до +12, пасмурно, дождь.

В Сегеже до +12, пасмурно, небольшой дождь.

В Сортавале до +19, переменная облачность, без осадков.

Геомагнитная обстановка в норме. Фото: unsplash.com