Сегодня в Карелию придет сильное похолодание

Сегодня, 30 июля, в Петрозаводске ожидается облачная с прояснениями погода. Временами дождь. Ветер северо-западный умеренный. Температура воздуха +16, +18°С. Атмосферное давление будет расти, сообщает Гидрометцентр РК.

В целом по Карелии ожидается облачная с прояснениями погода. В большинстве районов дождь, утром местами сильный. В отдельных районах гроза. Ветер северо-западный, на севере северный, северо-восточный умеренный, по северо-восточным районам местами порывы до сильного. Температура воздуха +15,+20°С.

По данным портала gismeteo.ru, в Костомукше не выше +9, пасмурно, дождь.

В Сегеже до +13, пасмурно, небольшой дождь.

В Сортавале до +13, пасмурно, небольшой дождь.

Геомагнитная обстановка в норме. Фото: unsplash.com