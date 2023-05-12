Кошка в Петрозаводске спасла и выкормила маленького опоссума

Кошка в Петрозаводске принесла котят и позаботилась не только о них. Домашняя питомица нашла во дворе крошечного детеныша опоссума и позаботилась о нем, сообщили в группе «Подслушано в ПТЗ» ВКонтакте.

Неизвестно, по какой причине новорожденный зверек остался без мамы. Он был совсем беспомощным, слепым, без шерсти – казалось бы, обречен на гибель. Но кошка начала выкармливать сироту.

- Сначала она не понимала, почему приемыш постоянно карабкается к ней на спину, а потом привыкла и полюбила его не меньше своих собственных котят,

- пишет автор поста.

По его мнению, людям явно есть чему поучиться у животных. // фото: «Подслушано в ПТЗ»/ВКонтакте