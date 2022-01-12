Коронавирус подтвердился еще у 152 жителей Карелии

Еще 152 человека в Карелии заболели коронавирусом за последние сутки, сообщил в своем аккаунте министр здравоохранения региона Михаил Охлопков.

За весь период пандемии ковид подтверждался в 91 577 случаях, в том числе у 11041 ребенка. Были выписаны еще 108 человек, за все время выздоровели 87 242 человека.

За сутки официально подтверждена смерть еще троих пациентов от коронавируса. С начала пандемии COVID-19 унес жизни 1240 человек. (фото pixabay.com, BlenderTimer)