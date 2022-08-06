Кому на следующей неделе энергетики отключат свет

Карельские энергетики продолжают готовить линии элетропередачи и подстанции к зимнему сезону. В связи с чем в пресс-службе Прионежской сетевой компании навали районы и время, где на следующей неделе возможны отключения.

Плановые ремонтные работы проведут в 11 районах. Временные отключения возможны с 8 по 14 августа.

Калевальский район:

8 и 9 августа с 9.00 до 15.00 –поселок Боровой: улица Гористая (дома 18,16,16-А,14,14-А);

10 и 11 августа с 9.00 до 15.00 – поселок Боровой: улица Железнодорожная (18,16,16-А), здания «Почты России» и насосной станции;

10 августа с 10.00 до 16.00 – поселок Луусалми;

11 августа с 13.00 до 16.00- поселок Кепа;

12 августа с 9.00 до 15.00 – поселок Боровой: улица Надежды (дом 1), переулок Гостиный (дом 1,3,5,7).

Кемский район:

8 августа с 9.00 до 17.00- город Кемь: улицы Советская, Павлика Морозова, Красноармейская, Вицупа, Морская (дом 1);

8-12 августа с 23.00 до 6.00 – поселок Кривой Порог: улица Индустриальная;

9 августа с 9.00 до 17.00 – город Кемь: улица Ленина (дома 45-83);

10 августа с 9.00 до 17.00 – город Кемь: улицы Большой Пудас, Мельничная, Малышева (дом 3);

11 августа с 23.00 до 6.00 – поселок Кривой Порог: улицы Кольцевая, Подужемская, Белопорожская; поселок Авнепорог;

12 августа с 9.00 до 17.00 – город Кемь: улица Гидростроителей (дом 1-А), вышка сотовой связи «МТС».

Кондопожский район:

8 августа с 9.00 до 12.00 – город Кондопога: магазин «Конторг»;

8 и 9 августа с 9.00 до 15.00 – город Кондопога: Сандальская набережная;

9 августа с 9.00 до 12.00 – город Кондопога: улицы Рябиновая, Ольховая, Сосновая;

10 августа с 9.00 до 12.00 – город Кондопога: улица Строительная (дома 11, 13);

11 и 12 августа с 10.00 до 15.00 – поселок Гирвас: улица Петрова.

Костомукшский округ:

9-11 августа с 10.00 до 16.00 – город Костомукша: ГСК «Тепличный», здание ДРСУ, гаражи КОС-3, здания КНС и РТРС;

12 августа с 10.00 до 16.00 – город Костомукша: здания КОС, ООО «Агрокос».

Лоухский район:

9 августа с 13.00 до 18.00 – поселки Новый Софпорог, Софпорог, Тунгозеро, Пяозерский;

10 августа с 13.00 до 16.00 – поселки Малиновая Варакка, Хетоламбино;

10-12 августа с 11.00 до 15.00 – поселок Сосоновый: Сосновый: улица Набережная;

9-14 августа с 8.00 до 9.00 и с 15.00 до 17.00 – поселок Сосновый: улица Набережная.

Медвежьегорский муниципальный район:

8 августа с 9.00 до 10.00 – город Медвежьегорск: улицы Северная, Урицкого. Здание ветеринарной станции;

8 августа с 9.00 до 17.00 – д еревня Сяргозеро. Форелевое хозяйство в окрестностях деревни Сяргозеро;

8 августа с 10.30 до 13.00 – город Медвежьегорск: улицы Озерная, Калинина, Мира;

9 августа с 10.00 до 16.00 – деревня Немино;

9 и 11 августа с 10.00 до 17.00 и с 16.00 до 17.00 – поселки Челмужи, Возрицы, Волозеро, Тихвин Бор, Огорелыши, Сергиево. Деревни Данилово, Немино;

9-14 августа с 9.00 до 10.00 – поселок Повенец: улицы Петрозаводская, Копейкина, Новая, Титова. Здание ФБУ «Администрация Беломорканал». Потребители будут получать электроэнергию от передвижной дизельэлектростанции;

10 и 12 августа с 10.00 до 16.00 – поселок Сергиево: улицы Центральная (дома 28-49), Гагарина (дом 1), Лесная (дома 5,6,7), Переулок Цветочный (дом 6);

11 августа с 10.00 до 13.00 – поселки Огорелыши, Данилово;

11 августа с 10.00 до 17.00 – поселок Сергиево;

12 августа с 10.00 до 15.00 – деревня Ахвенламби.

Олонецкий район:

8 августа с 9.00 до 12.00 – город Олонец: улица Октябрьская (дома 3-А – 11), Школьная (дом 350. Здания гаражей районной администрации, МЧС, ГБУ РК Олонецкого района;

8 августа с 13.30 до 16.00 – город Олонец: улицы Сортавальская, Молодёжная. Переулки Молодёжный, Ягодный;

8-12 августа с 16.00 до 17.00 – поселок Ильинский: улицы Мошкина (дома 1, 8-А, 10-А, 10-В, 11-18, 23-27), переулок Станционный (дома 4-10), здания ж/д станции Ильинская, насосной станции;

9 августа с 10.00 до 12.00 – поселок Видлица: улицы Новая, Десанта (дом 6-А). Здание магазина «Спутник»;

9 и 10 августа с 9.00 до 16.00 – поселок Устье Видлицы: улица Песочная.

Прионежский район:

8 августа с 10.00 до 16.00 – поселок Верховье: СТ «Верховье- 2»;

8 и 9 августа с 10.00 до 15.00 – поселок Ладва: улица Советская (дома 66-103). Здание детского сада «Родничок»;

9 августа с 10.00 до 16.00 – поселок Деревянка: здание МОУ ДОД «ДЮСШ-7»;

8 и 9 августа с 10.00 до 15.00 – поселок Деревянка: улицы Кирпичная, Гористая, Поселковая, Советская, Посадочная, Молодежная. Филиал «РТРС» РТПЦ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ»;

8-12 августа с 9.00 до 17.00 – окрестности станции Орзега: СНТ «Березка-2», «Виктория», «Елочка», «Ветерок», «Светофор», «Озерки», «Строитель», «Мелодия». Местечко Елчезеро;

8 -14 августа с 9.00 до 16.00 – деревня Бесовец: ПМУСП «Мемориал», кладбище;

10 и 11 августа с 10.00 до 16.00 – поселок Ладва-Ветка: улицы Советская, Речная, Ивинская;

11 и 12 августа с 10.00 до 16.00 (кратковременные отключения) - станция Шуйская, деревня Шуйская Чупа, местечко Лучевое.

Пряжинский район:

8 августа с 13.00 до 16.00 – окрестности поселка Чална: СНТ «Порожки»;

8-14 августа с 9.00 до 16.00 – поселок Чална (частично);

12 августа с 10.00 до 14.00 – деревня Падозеро (дома 1-8);

12 августа с 13.00 до 16.00 – поселок Чална: улицы Новореченская, Заречная. Переулки Зеленый, Юбилейный.

Петрозаводский округ:

8 и 9 августа с 10.00 до 15.00 – Петрозаводск: улица Птицефабрика. Переулок Рядовой. Здание детского сада №25;

9 августа с 10.00 до 13.00 – Петрозаводск: Южная промзона, здание ГКУ РК «Прионежское центральное лесничество»;

9 августа с 13.00 до 16.00 – здание АЗС-5 «Петро-ойл»;

10 и 11 августа с 10.00 до 16.00 – местечко Зимник, местечко Бараний Берег, местечко Лазурный берег.

Сегежский район: