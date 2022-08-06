В карельской деревне заменят дизельный генератор на более мощный

С 1 июля 2021 года изменились ставки на технологическое присоединение к электрическим сетям. В соответствии с принятыми изменениями при подаче заявки на технологическое присоединение энергопринимающих устройств мощностью до 150 кВт заявитель должен оплатить не менее 50% стоимости работ по созданию электросетевой инфраструктуры.

Напомним, местной семье насчитали 127 млн рублей за оплату строительства ЛЭП, чтобы их дом обеспечить электроэнергией, так как деревня Войница снабжается за счет дизельной генерации, мощность которой ограничена. Высокая стоимость технологического присоединения обусловлена необходимостью установки воздушной линии электропередач протяженностью 35 км для подключения заявителя.

С учетом данного обстоятельства Министерством строительства, ЖКХ и энергетики совместно с местной администрацией и АО «Прионежская сетевая компания» будет проведен анализ потенциальных потребителей электроэнергии и необходимой дополнительной мощности в деревне Войница с целью корректировки инвестиционной программы в части включения в нее на 2023 год затрат на замену дизельного генератора на более мощный. Это позволит обеспечить электроэнергией новых потребителей деревни.