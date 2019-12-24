Компания «Ситилинк» подвела итоги конкурса детского рисунка

Подведены итоги конкурса детского рисунка "Календарь 2020", который традиционно проводит Компания "Ситилинк".

Всего поступило 1109 рисунков от 637 авторов из городов: Петрозаводск, Костомукша, Сортавала, Сегежа, Кондопога, Беломорск, Питкяранта, поселок Гумарино, поселок Гирвас. Всего было выбрано 14 победителей - на 12 месяцев и две обложки.

В жюри конкурса входили представители культурного сообщества Карелии - Илья Кемпи (директор художественной школы Петрозаводска), Виктория Никитина (директор Музея промышленной истории Петрозаводска), Наталья Ермолина (журналист, блогер, руководитель проекта "Агрикалча"), Артем Рудзит (дизайнер компании "Ситилинк").

21 декабря на "Комариной тропе" - открытом уличном арт-пространстве Петрозаводска, состоялось открытие выставки детских рисунков, вошедших в Календарь-2020. Выставка продлится до февраля и доступна всем круглосуточно.

Открытии выставки и вручение дипломов посетил Председатель Карельского отделения Союза художников России Владимир Зорин, который отметил, что некоторые работы имеют высокий уровень профессионализма и пожелал участникам продолжать свое творчество, а в будущем вступить в Союз художников.

Кроме победителей, памятные призы от Компании "Ситилинк" получают все участники. Художники из Петрозаводска могут получить свои призы в будние дни с 10 до 18.00 с 24 декабря 2019 года по 31 января 2020 года в офисе Компании "Ситилинк" по адресу Чапаева, 44. Участники из других городов получат свои призы в своих населенных пунктах.

Компания "Ситилинк" рекомендует юным творцам не откладывать кисти в сторону.

А уже сейчас, в Рождественские каникулы, начинать подготовку к конкурсу на 2021 год.