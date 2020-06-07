Количество жертв коронавируса превысило 400 тысяч человек

Количество людей, умерших в мире от коронавируса, превысило 400 тысяч. Об этом сообщает университет Джонса Хопкинса, который ведет подсчет числа жертв пандемии.

Больше всего погибших от Covid-19 в США - более 109 тысяч. Далее следуют Великобритания (40 с лишним тысяч), Бразилия (почти 36 тысяч), Италия (более 33 тысяч), Франция (более 29 тысяч) и Испания (более 27 тысяч).

Общее число заразившихся коронавирусом в мире превысило 6,9 миллиона человек.