Книга карельского автора издана на шведском и норвежском языках

Книга издана в рамках проекта «Сохраним природу Севера для нашего будущего» при финансовой поддержке Фонда президентских грантов, пишет газета «Лицей».

Издание богато иллюстрировано. Над этим поработали карельские художники Нелли Григорьева и Юлия Коросова, а также дети из Норвегии и Петрозаводска. Благодаря участию людей из разных стран, результат получился яркий и интересный, ведь каждая сторона внесла в общее дело свой неповторимый колорит.

Автор подчеркнула, что для нее большая честь принять участие в проекте «Сохраним природу Севера для нашего будущего», поскольку прекрасная северная природа очень хрупка и важно научить подрастающее поколение беречь ее и заботиться о братьях наших меньших.

Первая книга карельского автора «Сказка о ладожском нерпенке Монте» вышла еще в 2010 году и сразу понравилась читателям

Многие тогда просили написать продолжение. И в 2013 году появилась полная история под названием «Ладожский нерпенок Монтя». В сказке описаны животные и растения Севера, явления природы, а также истории о цветочных феях, которые обожают балы. Книгу о ладожском нерпенке Монте Татьяна Дудинова писала с душой, со знанием и пониманием природы Карелии.

Вскоре книга была переведена на финский язык и очень понравилась ребятам из страны Суоми.

«Петрозаводск говорит» не раз писал о творчестве Татьяны Дудиновой.

На конкурсе «Книга года-2013» издание «Ладожский нерпенок Монтя» было признано лучшей книгой для детей.

