Клиенты банков уходят в онлайн

Прошлый год показал, насколько выросло доверие граждан и бизнеса к банковским онлайн услугам. Не приходя в банк, теперь можно открыть расчетный счет и вклад, оформить и получить кредит, даже решить проблему с помощью чат-бота. Однако банковская конкуренция в новых условиях только обострилась.

Как сохранить высокий уровень сервиса для клиентов рассказала руководитель офиса Райффайзенбанка в Петрозаводске Ирина Кулёмина.

Ирина, насколько сложным для операционного офиса Райффайзенбанка в Петрозаводске оказался прошлый год? С какими результатами вы его завершили?

Несмотря на то, что год был непростым, наши показатели бизнеса выросли. Пассивы офиса увеличились почти в 1,5 раза. Это указывает на то, что клиенты выбирали сберегательную модель поведения. И конечно, говорит о доверии клиентов банку. Что касается кредитного портфеля, то темпы роста портфеля по сравнению с 2019 годом снизились.

Какова структура клиентского портфеля в Петрозаводске? Какие отрасли в нем представлены?

В Карелии банк работает со всеми сегментами бизнеса: микро, малым, средним и крупным бизнесом. Большую долю в нашем портфеле занимает торговля, продуктовый или непродуктовый ретейл, ресторанный бизнес и аренда недвижимости. Несмотря на сложности прошлого года, нам удалось не только сохранить, но и увеличить клиентскую базу. Выбирая банк, клиенты, прежде всего, смотрят на тарифы, репутацию, а также возможность получить индивидуальный подход. Ведь в каждой отрасли есть своя специфика. Предприятиям лесной и деревообрабатывающей промышленности, которые занимаются экспортом, нужна гарантия возврата НДС и выгодные курсы валют, торговым компаниям – факторинг, а малому бизнесу – быстро открыть счет онлайн. Так что мы стараемся быть партнером и поддержать клиентов любых направлений и масштаба бизнеса.

Насколько глубоко, по вашим наблюдениям, пандемия затронула карельский бизнес?

В прошлом году целый ряд отраслей пострадал от введения ограничительных мер. Отдельным отраслям, таким как, ресторанный бизнес и туризм, требовалась поддержка банка. И мы предоставляли кредитные каникулы, проводили модификацию и изменение условий кредитных обязательств, участвовали в программе господдержки бизнеса. За реструктуризацией кредитов обратился почти каждый третий клиент. Наши меры позволили сохранить бизнес в трудные времена.

Какие новые продукты и цифровые сервисы, разработанные в период коронавируса, стали востребованы бизнесом?

Прежде всего, это открытие расчетных счетов без посещения офиса банка. Также, в прошлом году корпоративные клиенты перешли на новый интернет-банк «Райффайзен Бизнес Онлайн» и практически перестали посещать отделение банка. Посещаемость офиса упала в три раза. Даже сдача выручки происходит в основном через банкоматы. Кроме того, кредитующийся бизнес начал активно пользоваться усиленной квалификационной электронной подписью (УКЭП), что оказалось очень удобным, например, для бенефициаров бизнеса, находящихся на самоизоляции, в командировке или проживающих за городом. В торговле стал востребованным онлайн-факторинг. Банк активно продвигает систему быстрых платежей (СБП), которая помогает розничным предприятиям существенно экономить на эквайринге. Мы уже получили большой отклик от клиентов на этот сервис, что говорит о том, что бизнес ждал этого проекта и охотно участвует во внедрении новых сервисов.

А какие новации получили развитие в рознице?

Стоит отметить, что у нас значительно выросли депозиты физлиц – более чем на 20% за год. И прежде всего потому, что клиенты полюбили накопительные счета, которыми можно гибко управлять, пополняя и снимая средства без потери процентов. Очевидно, что вырос интерес и к инвестиционным продуктам, доходность по которым выше, чем по депозиту.

В части розничного кредитования какие тенденции можно отменить?

Клиенты переориентировались на кредитные карты с повышенным сроком погашения – 110 дней. Возможность почти три месяца пользоваться кредитом, не выплачивая проценты, была очень кстати для тех, кто собирался в отпуск на юг, а также делал покупки к новогодним праздникам. Ежемесячные выдачи выросли почти в 3 раза. Клиенты также активно брали ипотеку, в том числе по программе с господержкой. Мы предлагали одни из самых выгодных ставок, в том числе по программе рефинансирования. Она позволяет объединить в один до 5 кредитов и снизить долговую нагрузку семьи в месяц или сократить срок кредита. Райффайзенбанк предложил клиентам удобный личный кабинет, в котором можно получить решение по кредиту в кратчайшие сроки, и интегрировал его с порталом Госуслуг.

Ваши планы на 2021 год?

Нашим фокусом остается привлечение новых активных клиентов и поддержание высокого качества услуг. Клиенты будут активно пользоваться нашими сервисами, если они будут удобными и цифровыми. Поэтому наш приоритет - цифровизация всех бизнес-процессов и разработка новых продуктов, сервисов и технологий. Райффайзенбанк выстраивает отношения с корпоративными клиентами на принципах доверия и открытости, мы хотим быть полноценным финансовым партнером и помогать им реализовать свои бизнес-идеи.