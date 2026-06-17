«Кладовые на Ключевой»: новое решение для хранения в городской среде

На рынке недвижимости появилось предложение, которое поможет решить проблему нехватки места в городе для хранения сезонных вещей, спортивного инвентаря, инструментов или запаса продуктов

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«Кладовые на Ключевой» - современный комплекс специально оборудованных помещений для индивидуального хранения по адресу ул. Петрова, 27, в районе Ключевая, которые могут заменить не всегда удобные традиционные решения – балконы, лоджии, гаражи или дачные домики.

Объект размещён в спальном районе, что обеспечивает его привлекательность для жителей ближайших домов и не только. Рядом расположены остановки общественного транспорта, парковочные зоны и жилые кварталы. Такая локация позволяет экономить время: не нужно далеко ехать, чтобы получить доступ к своим вещам.

Что представляет собой комплекс

«Кладовые на Ключевой» — это модульные помещения площадью от 2 до 10 м², адаптированные под разные потребности. Среди ключевых характеристик объекта:

Климат-контроль: поддержание плюсовой температуры и система вентиляции защищают содержимое от сырости и перепадов влажности;

Безопасность: доступ осуществляется по электронным пропускам, территория находится под контролем;

Готовность к эксплуатации: помещения с чистовой отделкой, кафельным полом и освещением не требуют дополнительных вложений;

Гибкие условия: доступны как краткосрочная аренда, так и выкуп в собственность, предусмотрена рассрочка и система лояльности.

Для кого это решение

Проект ориентирован на широкую аудиторию. Жители многоквартирных домов оценят возможность хранить шины, велосипеды, сезонную одежду и коляски без захламления балкона. Дачникам комплекс поможет оставить садовый инвентарь и инструменты рядом с городом, избавив от необходимости возить их туда-обратно. Мастера и самозанятые специалисты найдут здесь удобное место для инструментов, материалов и готовой продукции. Малый бизнес сможет размещать архивы, товарные остатки или сезонный ассортимент без аренды полноценного склада. Спортсменам понравится возможность безопасно хранить лыжи, сноуборды и туристическое снаряжение. А семьи с детьми освободят место в квартире, перенеся туда игрушки, детскую одежду «на вырост», санки и самокаты.

Почему это актуально сейчас

Традиционные решения — балконы, гаражи, дачи — часто не отвечают современным требованиям по безопасности, доступности и комфорту. Новый формат позволяет:

освободить жилую площадь без потери доступа к вещам;

избежать затрат на содержание отдельного гаража или дачного строения;

получить предсказуемые расходы с фиксированной стоимостью;

пользоваться помещением круглогодично в удобном графике.

Как оформить доступ

Процесс оформления максимально упрощён:

Вы выбираете размер кладовой во время показа.

Заключаете договор аренды или купли‑продажи.

Получаете электронный пропуск для доступа.

Размещаете вещи в любое удобное время в рамках графика работы комплекса.

«Кладовые на Ключевой» - это практичное решение, которое освободит от хлопот и сделает жизнь комфортнее.

За дополнительной информацией, бронированием или консультацией можно обратиться по телефону: +7 (981) 402-47-95.

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