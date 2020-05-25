Китайское издание включило Карелию в топ самых загадочных мест России

Китайское издание Sohu составило список самых загадочных мест в России. В десятку вошли Саамские лабиринты в Карелии. Их смысл и назначение до конца не ясны. Считается, что сооружения несут религиозное значение. Некоторые считают, что эти лабиринты могли строить на могилах.

Также Китовая аллея на острове Итыгран, Кашкулакская пещера в Хакасии, более известная как Пещера Черного дьявола, Телецкое озеро на Алтае, Васюганские болота в Западной Сибири, пишут «Известия». Также в публикации говорится о горе Холатчахль на Северном Урале, в окрестностях которой погибла тургруппа Дятлова, озере Светлояр в Нижегородской области и Плещеевом озере в Переславле-Залесском.

В список загадочных мест также вошли древний город Аркаим в Челябинской области, где около четырех тысяч лет назад находилось одно из поселений южноуральцев, Патриаршие пруды в Москве.

Фото: sohu.com