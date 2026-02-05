Карта «120 дней на максимум» Уралсиба — в топ-10 кредитных карт

Эксперты портала Выберу.ру оценили условия, льготы и выгоды продукта среди предложений крупнейших банков в 2025 году

Фото: Банк Уралсиб

Аналитики портала составили итоговое исследование с учетом накопленных в ежемесячных исследованиях позиций банков, а также изучили текущие условия кредитных карт в банковских линейках. Во внимание были приняты ключевые критерии продуктов, включая размер процентных ставок и их диапазон, полную стоимость кредита, срок действия льготного периода и правила его сохранения при банковских переводах и снятии наличных средств. Кроме того, на итоговый балл в рейтинге повлияли срок и лимит кредитования, размер кешбэка, стоимость выпуска и обслуживания кредитной карты и другие параметры.

«120 дней на максимум» – флагманская кредитная карта Банка Уралсиб с льготным периодом кредитования до 120 дней, бесплатным обслуживанием и снятием наличных без комиссии. Кроме того, по ней доступен кешбэк до 30% за покупки у партнеров. Карту можно заказать онлайн по одному документу и получить курьерской доставкой. Либо оформить цифровую карту, получив ее в день заявки, сразу после подписания документов.

Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредитования по карте «120 дней на максимум» на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ». Также подробнее об условиях по кредитным картам можно узнать по телефону 8-800-250-57-57 (звонок по России бесплатный) или в ближайших отделениях Банка Уралсиб.

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