Карельского общественника задержали на форуме в Москве

Общественник из Петрозаводска Кирилл Прохоров задержан в Москве на форуме независимых депутатов «Муниципальная Россия». Прохоров представлял проект «Объединённые демократы».

– Форум продлился полчаса. Пришла полиция, меня задержали (как и всех участников форума, больше 150 человек), – написал общественник на своей странице в социальной сети.

Фото с личной страницы Кирилла Прохорова

По данным МВД, на форуме действительно было задержано большое количество людей – полиция сообщает о двухстах задержанных. Прохоров предполагает, что ему будут вменять сотрудничество с «нежелательной организацией». Именно с таким протоколом отпустили из УВД одного из участников мероприятия, известного оппозиционера Евгения Ройзмана.

Петрозаводчанин считает, что во время задержания были нарушены его права.

– Я был незаконно задержан в конференц-зале гостиницы в 10:25, при задержании не представились, после чего посадили меня в автозак и повезли по отделениям. Только в 14 часов привезли в ОМВД Новогиреево, и я в 15:40 до сих пор нахожусь в автозаке без еды и воды, – пишет Кирилл Прохоров в жалобе прокурору. Позже (после 16 часов) он сообщил нашему изданию, что им принесли сухой паек. // Фото: twitter.com/alinadanilina