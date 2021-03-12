Глава Сортавалы оштрафован за нарушение порядка рассмотрения обращений

В администрацию Сортавальского городского поселения поступило коллективное обращение о ненадлежащем состоянии автомобильной дороги по 2-й Гористой улице, сообщает прокуратура Карелии.

Согласно требованиям закона, при рассмотрении обращения, гражданин имеет право получать письменный ответ по существу поставленных в обращении вопросов. То есть орган местного самоуправления или должностное лицо обеспечивает объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение обращения, а также дает письменный ответ по существу поставленных в обращении вопросов.

В нарушение указанных требований, ответ по существу поставленных в обращении вопросов заявителям дан не был, вместо него администрация направила заявителям запрос о предоставлении доказательств в подтверждение доводов обращения.

В связи с выявленными нарушениями закона, в адрес главы поселения, подписавшего ответ, внесено представление об устранении нарушений, по итогам рассмотрения которого с сотрудниками администрации проведена беседа разъяснительного характера. Лицо, подготовившее ненадлежащий ответ на обращение, привлечено к дисциплинарной ответственности (замечание).

Постановлением мирового судьи, глава поселения привлечен к административной ответственности, ему назначен штраф в 5 тысяч рублей. С постановлением суда он не согласился, обжаловав в установленном порядке.

Решением Сортавальского городского суда постановление оставлено без изменения, жалоба – без удовлетворения.

Фото с сайта vnru.ru