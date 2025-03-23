Карельский поселок повзрослел сразу на сорок восемь лет

Текст: Алина Гапеева

Официальная дата образования деревни У Матроса – 1873 год. Столь резкое «взросление» поселка произошло благодаря новым данным, которые удалось найти в метрических книгах директору Института истории, языка и литературы КНЦ РАН Ирме Муллонен и краеведу Олегу Петриляйнену.

«Первое известное письменное упоминание о деревне У Матроса относится к 1725 году. Новая дата найдена в списках и имеет письменное подтверждение»,

— поясняет Ирма Ивановна.

«На планах Генерального межевания конца XVIII века (1778-1796 годы) место деревни отмечено надписью «Харчевня», а на карте Петрозаводского уезда 1794 года – «Постоялый двор». Видимо, с постоялого двора, расположенного у почтового тракта и связавшего в петровское время Петербург с Петровской Слободой – будущим Петрозаводском – и началась история поселка. Интересно, что ручей при постоялом дворе назван на карте 1794 года Матросским, то есть название Матросы в каком-то виде бытовало уже в конце XVIII века»,

— приводят факты специалисты. Исследователи углубились в изучение исторических документов и нашли упоминание Матросов, относящееся к 1825 году, то есть 200 лет назад.

У Матроса

Любопытно и происхождение названия поселка. У местных жителей история возникновения столь необычного географического имени на слуху. Не лишним будет рассказать эту легендарную историю. Издавна на реке Шуя стояла деревня. Свое имя — Матросы — она берет от родового прозвища Захара Козмина. А дело все в том, что дед Захара, которого звали Никифор Трифонов, был отставным канониром, то есть служил на канонерской лодке — небольшом гребном судне, предназначенном для охраны гаваней и прибрежных районов. То есть Никифор был матросом, что в свою очередь породило прозвище, которое перешло на его потомков, а от них и на саму деревню. Кстати, воплощение героя истории можно увидеть на улице поселка Матросы.

Члены местного территориального общественного самоуправления поработали с историей поселка и создали памятник родоначальнику нынешнего поселения.



Еще одна изюминка поселка

С появлением в истории поселка новой и очень круглой даты жители Матросов летом этого года планируют проведение масштабного праздника. Приготовления к двухсотлетнему юбилею уже начались. Так, администрация Матросского сельского поселения планирует выпустить книгу. Она расскажет об истории и жителях поселка. В ее основе лежат воспоминания местных жителей, которые дополнены материалами из архивов, старых газет и исследований историков.



В местном сообществе в «ВКонтакте» знатоки истории публикуют уникальные фотографии поселка и связанные с ними факты. Многим будет интересно узнать, что в Матросах раньше стояла часовня. Год постройки, к сожалению, историкам установить не удалось. Но они уверены, что православная постройка все же была.

Первое упоминание о часовне относится к 1904 году. Она обозначена на межевой карте года среди «ветхих» строений. А в1907 году в «Олонецких епархиальных ведомостях» появилось сообщение о том, что крестьяне деревни Матрос пожертвовали 100 рублей на постройку в деревне новой часовни во имя иконы Божией Матери «Всех Скорбящих Радость». Размер пожертвования впечатляет, особенно если учесть, что в деревне в то время проживали всего четыре крестьянских семьи.

Так что часовня, которая сохранилась еще в памяти жителей старшего поколения и которая есть на финских фотографиях военного времени, была возведена на эти народные пожертвования в 1907 году или немножко позже.

«Часовенная икона Божьей Матери, к сожалению, была утрачена после того, как часовню в 1960-х годах снесли. Она стояла у поворота дороги и, как тогда посчитали, мешала вывозке леса в хлыстах. Празднование иконы совершается 24 октября (6 ноября по новому стилю). До тех пор, пока часовня была цела, в этот день она обязательно открывалась. Почтить память иконы Богоматери «Всех Скорбящих Радость» собирались не только местные жители, но и приезжие из соседних деревень. Смотрителем часовни был Кузьма Михайлович Михайлов. Уроженец деревни Кикки Пряжинского района, он поселился в Матросах сразу после войны и почти двадцать лет проработал пекарем ОРСа Шуйско-Виданского леспромхоза. Вплоть до самого сноса часовни в середине 1960-х годов он присматривал за ней, покупал свечи, у него хранился ключ», — рассказывает Ирма Ивановна Муллонен.



Матросы советские

Деревня постепенно разрасталась, и в 1929 году образовался поселок Матросы. В сентябре 1930 года в Матросы прибыла первая артель американо-финских лесорубов. Резкий скачок численности населения наблюдался в 1931 году за счет переселенцев из США, Канады и Финляндии. Тогда здесь жили 582 человека. С тех самых пор лес в Карелии рубили по канадской технологии: при помощи пилы-лучковки.

Краевед Тамара Мельдо рассказала, что раньше улицу Гористую называли «Кулацкий поселок», потому что здесь жило местное партийное руководство и начальство предприятий.

«Кстати, в поселке были и другие названия: Старые Матросы, Камчатка (это по Первомайской улице), наш «Кулацкий поселок»,

— добавляет Тамара.

Этот карельский уголок на берегу реки Шуя привлекает многих туристов впечатляющими пейзажами, сплавами по реке и пьянящим воздухом соснового леса. По данным на 2023 год, население поселка Матросы составляло 748 человек. Хотелось бы верить, что история этого карельского поселка только начинается, и он будет развиваться.

В новую книгу, посвященную юбилею поселка, войдут также интервью десятков местных жителей. Над названием книги работники администрации предложили всем заинтересованным пока подумать. Автор самого оригинального названия получит бесплатный экземпляр.

Неожиданную новость о том, что Матросы состарились сразу на сорок восемь лет, жители поселка приняли с радостью. Ведь двухсотлетний юбилей они до нынешнего времени предполагали отметить почти на полвека позже.