Проверки такси пройдут в Петрозаводске

В Петрозаводске 25 и 26 марта пройдет профилактическое мероприятие «Такси». Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции города.

Дорожные полицейские проверят работу легковых такси, законность нанесения цветографических схем и установки опознавательного фонаря легкового такси, соблюдение водителями правил дорожного движения.

Стражи порядка напоминают водителям, что для работы в такси необходимо иметь разрешение на перевозку пассажиров, у водителя должен быть путевой лист, транспортное средство должно проходить технический осмотр, водитель - медицинский осмотр. За нарушение правил предусмотрена ответственность.

Пассажиров такси просят с пониманием отнестись к возможной кратковременной остановке.