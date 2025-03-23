Мать погибшего бойца сомневается в том, что похоронила своего сына

В нашу редакцию обратилась жительница Петрозаводска Нина Олеговна Барсова: в феврале этого года состоялись похороны ее погибшего сына, однако женщина сомневается в том, что тело именно ее сына Алексея доставили в столицу Карелии.

По словам Нины Олеговны, она не получила тому подтверждений: ей не передали никаких личных вещей погибшего, нет результатов проведенной экспертизы, и после того, как по настоянию матери открыли гроб, сына она не узнала.

Последний раз Алексей позвонил 1 апреля 2024 года, успел только сказать: «Мама, я на передовой», дальше связь прервалась. Несколько месяцев тишины, все это время мать пыталась узнать судьбу сына, в военкомате говорили: «Активен». Только в декабре пришла бумага, что Алексей Барсов погиб 16 июля. Подробнее читайте здесь.