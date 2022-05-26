Карельский мармелад пользуется спросом у круизных туристов

Эксперты назвали, какие съедобные сувениры пользуются успехом у туристов, путешествующих на кораблях по водоемам России. О гастрономических предпочтениях путешественников рассказали в Ассоциации туроператоров со ссылкой на круизную компанию «Мосурфлот».

В период навигации компания решила устраивать корабельные ярмарки. Туристы могут приобрести сувенир прямо на борту теплохода.

Первое место среди гастро-трендов занимают сладости. Востребован мармелад из Карелии и Твери, пастила из Вологды, «посадское лакомство» из Сергиева Посада, которое является вариантом турецкого десерта «пишмание». Туристов привлекает вкус, оригинальное происхождение и красивая упаковка.

На втором месте – мясные деликатесы. Особенно популярны продукты из Сибири и других «охотничьих» субъектов страны. Туристы могут купить деликатесы из медведя, кабана, марала, косули, лося, куропатки, глухаря и российского страуса.

На третьем по популярности месте находится растительное масло. Круизные туристы покупают горчичное масло из Волгограда, рыжиковое масло. Также туристы интересуются вялеными астраханскими помидорами, запеченными огурцами, джемами и икрой.

Кроме съестных сувениров путешественники интересуются различными бальзамами, ярославской майоликой, авторскими матрешками, городецкими игрушками хохломой, изделиями торжокских золотошвеек и другими. (фото pixabay.com, ssa66)