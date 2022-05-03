Карельский доброволец едет помогать Донбассу

Преподаватель кадетского корпуса и карельский поисковик Леонид Зябкин 12 мая отправляется добровольцем в Донецк. В течение девяти дней он будет помогать в госпитале, где проходят лечение раненные местные жители и военнослужащие. Об этом рассказал новостной портал rk.karelia.ru.

Кроме того, Леонид везет жителям республики гумпомощь. Перед поездкой он смог собрать 85 тысяч рублей пожертвований, за что благодарит всех неравнодушных жителей Карелии.

«С начала военной операции прошло 2 месяца. Каждый раз сердце замирает, когда вижу погибших парней. Переживаю за каждую семью, которая потеряла близкого человека. Не могу я сидеть сложа руки. Мой дед прошел всю войну, вошел победителем в Берлин, написав на развалинах Рейхстага слово «Победа»! Но история повторяется! Я не против украинского народа! Я против фашизма, против геноцида»,

- объяснил Леонид Зябкин свое решение. Фото: atributer.ru.