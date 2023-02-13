Карельские теннисистки взяли бронзу на первенстве Северо-Запада

В городе Ухта в республике Коми завершилось первенство Северо-Запада по настольному теннису. Успешно выступили спортсмены из нашей республики, сообщает паблик «Спорт - норма жизни Карелия».

Так, сборная девушек взяла бронзу соревнований. За команду выступали Дарья Бобылева, Полина Викулова и Анна Ильина. Спортсменки занимаются в спортивной школе №4 Петрозаводска под руководством Елены Бовыкиной.

Команда юношей из Карелии замкнула пятерку сильнейших. // Фото паблика «Спорт - норма жизни Карелия»