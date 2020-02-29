Карельские подростки посоревновались в сборке и разборке автомата

Вчера, 28 февраля, на территории РСК «Курган» состоялось мероприятие для допризывников - зимняя спартакиада. Организовать событие помогли росгвардейцы.

Спартакиада, посвящённая памяти Героя России капитана Александра Анатольевича Калинина, состояла из множества этапов и длилась целый день. Участниками состязаний стали учащиеся учреждений среднего и высшего профессионального образования Республики Карелия в возрасте от 16 до 18 лет. Молодых людей ожидали разнообразные испытания: лыжный бег, метание снарядов, оценка навыков оказания первой медицинской помощи и владения приёмами самообороны, историческая викторина и многое другое, рассказали в Росгвардии.

Военнослужащие территориального управления Росгвардии организовали для участников два этапа – «Неполная разборка и сборка учебного экспоната «Ак-74» и «Снаряжение магазина автомата Калашникова». Юношам нужно было не только качество выполнить задание, но и сделать это как можно быстрее.

Спартакиада завершилась торжественным награждением в Музее карельского спорта. Старший помощник по работе с личным составом Управления Росгвардии по Республике Карелия майор Алексей Кондратенко вручил показавшим наилучшие результаты ребятам грамоты, пожелал новых побед и достижений как в учебе, так и спортивной жизни.