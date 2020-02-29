Покатушки на ватрушках: карельские моржи порезвились в Онего

Пока жители Петрозаводска спасаются от переменчивой карельской погоды в тепле городских квартир, любители экстрима наслаждаются последними зимними днями. В День защитника Отечества, 23 февраля, участники клуба зимнего плавания «Виктория» вооружились купальными принадлежностями, надувными матрасами и ватрушками: видео необычных забав горожан опубликовала группа «Карельский колорит».

Видеозапись можно посмотреть здесь. Фотографии смелых и спортивных петрозаводчан появились в интернет-сообществе клуба «Виктория».

Добавим, что карельских моржей можно поздравить не только с прошедшим праздником: организация закаливания получила президентский грант размером почти полмиллиона рублей. Эта сумма уйдет на на охрану здоровья горожан.