29 февраля 2020, 12:12
Биатлонисты представят Карелию на всероссийских соревнованиях
Болеем за наших: спортсмены отправятся на Зимнюю Спартакиаду в последний день февраля
Сегодня, 29 февраля, карельские биатлонисты отправятся в Красноярск на масштабные соревнования - Спартакиаду учащихся, рассказали в Министерстве спорта республики.
Накануне в Музее спорта Карелии состоялась встреча министра спорта Алексея Ермашова и руководителей Центра спортивной подготовки с тренерами и спорстменами сборной команды республики по биатлону. Алексей Ермашов лично пообщался с биатлонистами, а также пожелал им боевого настроя, легких ног и точной стрельбы.
В январе заслуженный тренер России по биатлону скончался в Петрозаводске. Сергей Богданов ушел из жизни в 71 год.