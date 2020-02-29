Биатлонисты представят Карелию на всероссийских соревнованиях

Сегодня, 29 февраля, карельские биатлонисты отправятся в Красноярск на масштабные соревнования - Спартакиаду учащихся, рассказали в Министерстве спорта республики.

Накануне в Музее спорта Карелии состоялась встреча министра спорта Алексея Ермашова и руководителей Центра спортивной подготовки с тренерами и спорстменами сборной команды республики по биатлону. Алексей Ермашов лично пообщался с биатлонистами, а также пожелал им боевого настроя, легких ног и точной стрельбы.

В январе заслуженный тренер России по биатлону скончался в Петрозаводске. Сергей Богданов ушел из жизни в 71 год.