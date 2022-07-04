«Карельские Оружейники» вышли в плей-офф

В воскресенье в Москве «Карельские Оружейники» в матче по американскому футболу победили команду «Дракон» из Москвы. Игра состоялась на «Спартаке», счет по итогу был 34:10, сообщили в Карельской федерации американского футбола.

Это дало карельской команде возможность досрочно выиграть дивизион и выйти в плей-офф. Увы, спортсмены решили только задачу-минимум. Они хотели победить в Финале четырех.

Через две недели «Карельские Оружейники» будут играть в Вологде на заключительном матче регулярного сезона. Потом сборная начнет готовиться к Кубку регионов. // Фото: «Карельская Федерация Американского Футбола»/ВКонтакте