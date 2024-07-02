02 июля 2024, 11:35
«Карельские Оружейники» одержали убедительную победу в День города
Сборная Карелии по американскому футболу обыграла подольский «Витязь» со счетом 50:0
В День города, 29 июня, сборная Карелии по американскому футболу провела домашний матч Первой лиги против подольского «Витязя». Игра завершилась уверенной победой команды из Петрозаводска.
Перед матчем «Карельские Оружейники» столкнулись с некоторыми кадровыми проблемами, что, однако, не помешало им одержать победу со счетом 50:0. Встреча состоялась на стадионе «Спартак».
В турнирной таблице Первой лиги наша команда финишировала на третьей строчке. Соперник по плей-офф определится через две недели. Возможно, им станет та же команда из Подольска.
Четвертьфинальный матч Первой лиги пройдет в Петрозаводске на выходных 27-28 июля. // Фото предоставлено федерацией американского футбола РК