Kareliatri: старт, у которого есть душа
6 и 7 июля в Петрозаводске уже в третий раз состоится фестиваль спорта KareliaTri-2024, на котором соберутся спортсмены-любители с разных уголков России, чтобы проверить свои силы в различных дисциплинах – триатлон, плавание, бег, скандинавская ходьба – для взрослых и детей.
Яркое, динамичное и масштабное событие соберет горожан и гостей карельской столицы в самом центре города.
В первый соревновательный день пройдут заплывы в открытой воде KareliaTri Swim, в акватории Онежского озера (на дистанции ½, 1 и 2 морских мили), женский и мужской забеги на 5 км KareliaTri Lady / Men, скандинавская ходьба KareliaTri Scandi.
Для юных спортсменов состоятся детские забеги на 500 и 1000 метров. Каждый ребенок получит стартовый номер и медаль финишера (0+).
Во второй, основной соревновательный день на старт выйдут триатлеты. Им предстоит преодолеть дистанции:
- KareliaTri 113 (1,9 км плавание, 90 км велогонка, 21,1 км бег).
- KareliaTri Olympic 51,5 км (1,5 км плавание, 40 км велогонка, 10 км бег).
Плавательный этап триатлона KareliaTri-2024 пройдет в Онежском озере в створе пр.Ленина. Маршрут велосипедного этапа пролегает по центральным улицам, вдоль озера, а также через площадь Кирова, вокруг Музыкального театра РК. Завершится состязание беговым этапом по Онежской набережной.
За 2 дня в фестивале примут участие порядка 1000 участников из более чем 115 городов России и зарубежья.
Подробнее о событии можно узнать на сайте фестиваля.
//Фото: https://kareliatri.ru/