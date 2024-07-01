Kareliatri: старт, у которого есть душа

6 и 7 июля в Петрозаводске уже в третий раз состоится фестиваль спорта KareliaTri-2024, на котором соберутся спортсмены-любители с разных уголков России, чтобы проверить свои силы в различных дисциплинах – триатлон, плавание, бег, скандинавская ходьба – для взрослых и детей.

Яркое, динамичное и масштабное событие соберет горожан и гостей карельской столицы в самом центре города.

В первый соревновательный день пройдут заплывы в открытой воде KareliaTri Swim, в акватории Онежского озера (на дистанции ½, 1 и 2 морских мили), женский и мужской забеги на 5 км KareliaTri Lady / Men, скандинавская ходьба KareliaTri Scandi.

Для юных спортсменов состоятся детские забеги на 500 и 1000 метров. Каждый ребенок получит стартовый номер и медаль финишера (0+).

Во второй, основной соревновательный день на старт выйдут триатлеты. Им предстоит преодолеть дистанции:

KareliaTri 113 (1,9 км плавание, 90 км велогонка, 21,1 км бег).

KareliaTri Olympic 51,5 км (1,5 км плавание, 40 км велогонка, 10 км бег).

Плавательный этап триатлона KareliaTri-2024 пройдет в Онежском озере в створе пр.Ленина. Маршрут велосипедного этапа пролегает по центральным улицам, вдоль озера, а также через площадь Кирова, вокруг Музыкального театра РК. Завершится состязание беговым этапом по Онежской набережной.

За 2 дня в фестивале примут участие порядка 1000 участников из более чем 115 городов России и зарубежья.

Подробнее о событии можно узнать на сайте фестиваля.

//Фото: https://kareliatri.ru/