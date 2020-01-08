Карельские депутаты готовят обращение к министру культуры России

Депутаты Законодательного Собрания Карелии подготовили обращение к министру культуры России Владимиру Мединскому, касающееся финансирования библиотек, которые являются подразделениями домов культуры или культурно-досуговых центров.

Дело в том, что такие библиотеки оказались выключенными из ряда проектов федерального финансирования в рамках национального проекта «Культура». Между тем, в Карелии действуют 40 библиотек, являющихся подразделениями домов культуры – это четверть всех государственных и муниципальных библиотек республики. Ежегодно эти библиотеки посещают более ста тысяч человек, они выдают более 250 тысяч книг и документов в год. Эти небольшие библиотеки, тем не менее, являются важной гарантией права граждан на доступ к информации.

В то же время эти библиотеки почему-то не имеют права претендовать на гранты и другие формы федерального финансирования в рамках нацпроекта «Культура» – рассчитывать на пополнение фондов, подключение к интернету, подключение к ресурсам Национальной электронной библиотеки и так далее.

Депутаты Карелии хотят просить министра Мединского исправить эту несправедливость. Соответствущее обращение подготовлено и будет рассмотрено Законодательным Собранием.