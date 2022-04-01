Карельская лыжница завоевала бронзу на всероссийских арктических играх

Карельские лыжники соревнуются в Ямало-Ненецком автономном округе. В рамках первых всероссийских арктических игр там проходят старты по лыжным гонкам. В них участвуют также спортсмены из Якутии, Чукотки, Коми, Архангельской и Мурманской областей, Ненецкого автономного округа и Красноярского края.

Карелию представляют лыжники Роман Шантило, Савелий Тимофеев, Ульяна Чепик и Ева Исаева, сообщили в региональном министерстве образования и спорта. По итогам гонки свободным стилем Ульяна Чепик стала третьей, завоевав бронзу. Ева Исаева остановилась в шаге от пятерки сильнейших, заняв шестое место, Роман Шантило стал пятым, а Савелий Тимофеев - седьмым.

В программу всероссийских арктических игр включены биатлон, лыжные гонки, настольный теннис, стрельба из лука и фигурное катание.