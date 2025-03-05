Карельская лыжница взяла серебро первенства России

Карельская спортсменка Анна Корякова успешно выступает на первенстве России по лыжным гонкам среди юношей и девушек 17-18 лет. Соревнования проходят в эти дни в Архангельской области, сообщает паблик «Спорт - норма жизни Карелия».

Мастер спорта России Анна Корякова в гонке на пять километров классическим стилем заняла второе место и завоевала серебряную медаль всероссийского первенства.

Напомним, что наши спортсмены также успешно выступают на первенстве России по спортивному ориентированию, которое проходит в Хабаровске. Сегодня утром очередную золотую медаль завоевала Айна Йордан.