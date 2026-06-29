Карельская филармония: Рок-хиты возвращаются

16 сентября прогремят первые в новом сезоне рок-хиты с Симфоническим оркестром

Фото: Карельская филармония

Симфонические рок-хиты в последние годы бьют рекорды популярности среди слушателей. Это вполне объяснимо: ностальгия по яркой молодости и лучшие воспоминания, связанные с той или иной песней – это самая правильная эмоциональная «подушка безопасности» в мире, полном стрессов и проблем. Спеть всем залом любимый хит – какая классная задумка!

16 сентября в Карельской филармонии снова будет звучать симфонический рок. В программе композиции из репертуара легендарных рок-групп: Queen, Nirvana, The Cranberries, Eagles, Radiohead, Muse, Bon Jovi и других.

Исполнители: Симфонический оркестр филармонии, дирижёр – Дмитрий Кольцов.

Начало в 19:00. Билеты можно приобрести на сайте. 6+

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