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30 июня 2026
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Культура

Карельская филармония: Рок-хиты возвращаются

16 сентября прогремят первые в новом сезоне рок-хиты с Симфоническим оркестром
афиша рок-хиты
Фото: Карельская филармония

Симфонические рок-хиты в последние годы бьют рекорды популярности среди слушателей. Это вполне объяснимо: ностальгия по яркой молодости и лучшие воспоминания, связанные с той или иной песней – это самая правильная эмоциональная «подушка безопасности» в мире, полном стрессов и проблем. Спеть всем залом любимый хит – какая классная задумка!

16 сентября в Карельской филармонии снова будет звучать симфонический рок. В программе композиции из репертуара легендарных рок-групп: Queen, Nirvana, The Cranberries, Eagles, Radiohead, Muse, Bon Jovi и других.

Исполнители: Симфонический оркестр филармонии, дирижёр – Дмитрий Кольцов.

Начало в 19:00. Билеты можно приобрести на сайте.  6+

На правах рекламы. ГАУ РК «Карельская госфилармония». ИНН 1001040248. ERID

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