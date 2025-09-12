В Петрозаводске устроят «Шерстяную фиесту»

Рукодельницы из Карелии, Великого Новгорода, Санкт-Петербурга и Мурманской области представят в Петрозаводске изделия из войлока.

Выставка «Шерстяная фиеста» (0+) откроется в Доме ремесел к международному дню валяния. Петрозаводчане и гости города смогут увидеть изделия с 16 сентября по 31 октября.

Валяние считается одной из древнейших техник рукоделия, появившейся около восьми тысяч лет назад. На Руси валяние из шерсти появилось в эпоху татаро-монгольского нашествия. Слово «войлок» происходит от тюркского названия покрывала – «ойлок». В суровом климате войлочные изделия были незаменимы, считалось, что войлок обладает целебными свойствами.

На выставке «Шерстяная фиеста» представят панно, палантины, украшения, головные уборы, одежду, обувь, картины и игрушки из валяной шерсти. Гостем выставки станет председатель ассоциации «Творческого союза мастеров по войлоку» Ирина Зайцева. На открытии выставки она проведет мастер-класс.