Карелия заняла 35 место в рейтинге регионов по зарплате

Ямало-Ненецкий автономный округ, Чукотский, Ненецкий, Ханты-Мансийский округа лидируют по числу работающих граждан, получающих зарплату выше средней. В десятке лидеров также Москва и Петербург, Якутия, мурманская область. Здесь доля работников с зарплатой больше среднероссийской превышает 43%. В аутсайдерах Ивановская область, Чечня и Калмыкия. Это выяснили составители рейтинга РИА Новости.

Карелия в рейтинге регионов по зарплатам расположилась на 35 месте. Согласно исследованию, доля работников с зарплатой выше среднего по стране в нашем край составляет 24,5%, а доля тех, кто получает зарплату выше двух средних по стране - всего 5,3%.

С июня 2021 года по май 2022 года средняя зарплата в России составила 52 тысячи рублей, что на 12,2% больше, чем за предыдущие 12 месяцев.

В качестве основного показателя ранжирования была использована доля работников, получающих на руки среднюю в России зарплату с учетом различий в региональных ценах. Оценка доли работников с зарплатой выше средней по стране производилась на основе данных статистики и распределении зарплаты по крупным и средним организациям. Средняя зарплата по стране для каждого субъекта корректировалась на региональный уровень цен. (фото unsplash.com, Marten Bjork)