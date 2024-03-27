Карелии выделили 70 путевок в «Артек» для детей на лето и конец весны

Карелия получила на это лето 70 путевок в «Артек». Об этом сообщили в пресс-службе минобразования и спорта региона.

Отдохнуть на море смогут дети, у которых есть серьезные достижения в различных сферах. Родители должны подать заявку, путевку выделят в результате конкурсного отбора.

В частности, на майскую смену «История нашей победы» есть 20 путевок, столько же регион получил на июньскую смену «Сто лет дорогой детства».

В июле 20 детей из Карелии смогут побывать на смене ««Артек» зажигает звезду». Еще 10 человек получат путевки на август, на смену ««Солнце, море и «Артек». // фото: freepik.com