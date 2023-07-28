Кантеле запечатлели в камне - памятный знак появился в Карелии

В старинной рунопевческой деревне Вокнаволок, основанной в XVII веке и расположенной на живописном берегу озера Верхнее Куйто, установили памятник легендарному музыкальному инструменту.

Как сообщили в соцсети, вес каменного кантеле более 2 тонн, столько же весит и постамент, на который водрузили инструмент.

Памятный знак расположился в районе Чярккя на возвышенности в окружении сосен. Открытие запланировано на эту субботу, 29 июля. // фото ru.freepik.com/rawpixel.com