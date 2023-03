Календарь. Памятные события 22 марта

Сергей Пронин (псевдоним — Сеппо Кантерво) — поэт, прозаик, работал актером, режиссером, директором, художественным руководителем Национального театра РК, заведующим кафедрой основ актерского мастерства Петрозаводской государственной консерватории имени А. К. Глазунова.

Сергей написал либретто и стал режиссером-постановщиком первой национальной финно-угорской рок-оперы «Бьярмия», многих пьес, ставших визитной карточкой Национального театра Карелии. В их числе: «Коробейники», «Лемби», «Песни синего неба», «Коти», «Каменная книга». Он автор 17 пьес и многочисленных сценариев для театра и для телевизионных фильмов. Его пьесы идут во многих театрах России, были поставлены в Германии и Литве.

На стихи поэта написаны десятки песен различными композиторами, он автор гимна собора Александра Невского (композитор В. В. Панченко). Гимн официально принят к исполнению в 2012 году к 300-летию Свято-Троицкой Александро-Невской Лавры. Он написал кантату к семисотлетнему юбилею Сергия Радонежского «Под сводами небес».

Произведения автора публиковались в литературных журналах «Север», «Карелия», «Октябрь», «Урал», «Современная драматургия». Они переведены на финский, шведский, норвежский, английский, литовский, эстонский, немецкий языки.

Сергей Пронин — заслуженный деятель искусств РК, многократный лауреат премии «Онежская маска», Всероссийских конкурсов на лучший киносценарий, сценарий в области театрального искусства, лауреат большой литературной премии программы «Родственные народы» (Эстония 2009 г.), награжден золотой медалью объединенного театрального Союза Финляндии «За выдающиеся достижения в театральной деятельности».

22 марта

— Всемирный день водных ресурсов (учрежден 30 лет назад, в 1993 г., Генеральной ассамблеей ООН)

— Международный день таксиста. В этот день в 1907 году на улицах Лондона появились первые автомобили, оснащенные специальными счетчиками – таксометрами.

— 390 лет назад, 22 марта 1633 г., Галилей коленопреклоненно отрекается от своих научных изысканий на том самом месте, где Джордано Бруно выслушал смертный приговор. На следующий день папа в порядке помилования заменит Галилею заключение в тюрьме инквизиции изгнанием, и тот сможет вернуться на виллу Медичи. Там он должен будет жить в строжайшем уединении.

— 80 лет назад, 22 марта 1943 г, фашисты и их пособники уничтожили белорусскую деревню Хатынь.

— 60 лет назад, 22 марта 1963 г., The Beatles выпустил альбом Please Please Me, свой первый долгоиграющий альбом в Великобритании, который сразу же занял лидирующие позиции в британских хит-парадах.