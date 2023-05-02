Календарь стрижек на май 2023 года: когда можно экспериментировать

Календарь стрижек волос на май 2023 года подскажет подходящие даты, когда эксперименты с прической будут удачными — принесут здоровье, красоту и достаток, а также предостережет от визита к парикмахеру в те дни, когда стрижка не сулит ничего хорошего.

Источник: gadalkindom.ru

2 мая. Смена имиджа полностью удастся. Волосы приобретут здоровый и ухоженный вид.

3 мая. Отложите эксперименты с прической, если не хотите проблем со здоровьем.

4 мая. Изменение образа не удастся, а вот испортить структуру волос в этот день очень легко.

5 мая. Стрижка обновит ваш образ.

6 мая. Новая прическа принесет полное разочарование. Волосы будут выглядеть неопрятно, кончики сильно испортятся.

7 мая. Стрижку лучше отложить, несмотря на то, что волосы быстро отрастут. Есть риск заболеть.

8 мая. Посещение парикмахера улучшит здоровье и подарит долголетие.

9 мая. Эксперименты с прической стоит отложить.

10 мая. День идеален для работы с волосами.

11 мая. Сделайте новую стрижку или укладку. Они добавят шарма к вашей внешности.

12 мая. Стрижка способна испортить структуру и вид волос.

13 мая. Посещение парикмахерской принесет долгожданное улучшение во внешности.

14 мая. Новая прическа завершит ваш образ, а волосы после стрижки станут здоровее.

15 мая. Стрижка испортит вашу внешность и добавит ломкости волосам.

16 мая. Прическа не порадует вас, а только испортит настроение на долгое время.

17 мая. Стрижка приведет к ссоре с родными.

18 мая. После посещения парикмахерской волосы могут начать выпадать.

19 мая. Окружающие критически воспримут ваш новый образ.

20 мая. Если укоротить волосы, настроение испортится надолго.

21 мая. Сегодня стрижка нанесет существенный вред здоровью.

22 мая. Любые изменения во внешности улучшат настроение и финансовое положение.

23 мая. Новая прическа подарит оптимизм и хорошее самочувствие.

24 мая. Эксперименты со стрижкой и укладкой негативно скажутся на настроении.

25 мая. Ваше здоровье сильно пострадает, если подстричься в этот день.

26 мая. Не стоит сегодня экспериментировать с внешностью, особенно с волосами.

27 мая. Перенесите поход к парикмахеру на другой день.

28 мая. Новая прическа испортит ваш образ.

29 мая. Стрижка в этот день способна укоротить жизнь.

30 мая. Запланированная стрижка получится удачной и принесет вам много радости и комплиментов.

31 мая. Сегодня не стоит кардинально менять свою внешность. // Фото: piqsels.com